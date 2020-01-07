Haberler » Ekonomi » Elektronik ticarette 'Güven Damgası' dönemi başladı - Ekonomi

Elektronik ticarette "Güven Damgası" dönemi başladı

Elektronik ticarette "Güven Damgası" dönemi başladı.

07.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:36 Elektronik ticarette
Elektronik ticarette "Güven Damgası" dönemi başladı.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden (ETİD) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik ile Türkiye'deki ilk Güven Damgası'nı alan e-ticaret siteleri duyuruldu.
6 Haziran 2017'de Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hazırlanmasında sektör paydaşları ile birlikte ETİD'in de etkin rol aldığı Güven Damgası uygulaması, elektronik ticaretteki güven ortamının sağlanması, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri gibi birçok konuyu kapsıyor.
ETİD üyesi olan ePttAVM, Arçelik, Modanisa, Sahibinden ve Gittigidiyor gibi Türkiye'nin önemli markaları Güven Damgası'nı almaya hak kazanan ilk 12 şirket içerisinde yer aldı. Güven Damgası'nın hayata geçmesi ve yaygınlaşması sayesinde Türkiye'de insanların e-ticarete güveninin artması ve toplam hacmin kısa sürede büyümesi bekleniyor.
Güven Damgası'nı edinmek isteyen e-ticaret firmaları, başvurularını www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden yapabiliyor. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra başvurunun olumlu sonuçlanması halinde firmalar, sitelerine Güven Damgası sembolü yerleştirebilecek.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:22   Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
14:20   Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Ekonomi
14:18   Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
14:18   Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
14:12   ATB'de zeytinyağı atık suların yönetimi konuşuldu - Ekonomi
12:55   IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek - Ekonomi
12:07   Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar - Ekonomi
12:03   Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! - Ekonomi
11:47   Çin'den ithal edilen gazlı çakmaklardan ek vergi alınacak - Ekonomi
11:26   Yeni yılla birlikte tapuda yeni dönem başladı! - Ekonomi
7.01.2020 14:32:44