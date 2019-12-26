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Elektronik ürünlerde yılbaşı indirimleri

2020'ye sayılı günler kalırken sevdiklerine hediye almak isteyenler için yılbaşı indirimleri bugünden başladı.

26.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:11 Elektronik ürünlerde yılbaşı indirimleri
2020'ye sayılı günler kalırken sevdiklerine hediye almak isteyenler için yılbaşı indirimleri bugünden başladı.

Akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan, bilgisayarlara binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler uygulanmaya başlandı.

Elektronik perakende şirketi MediaMarkt, yılbaşına sayılı günler kala hediye alarak sevdiklerini sevindirmek isteyenlere veya 2020'ye yepyeni elektronik cihazlarla girmek isteyenlere özel olarak yılbaşı kampanyasını bugün başlattı.

Yapılan şirket açıklamasına göre ürün yelpazesinde bulunan yüzbinlerce üründe indirim gerçekleştirecek MediaMarkt'ın yılbaşı kampanyası kapsamında yüzde 60'a varan indirimler uygulanacakken bazı ürünler ise avantajlı fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Detaylı bilginin şirketin mağazalarından ve internet adresinden alınabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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