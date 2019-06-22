22.06.2019 11:19
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Elektronik ve beyaz eşya ile mobilya satışlarında taksit sayıları arttı

Elektronik ve beyaz eşya ile mobilya satışlarında taksit sayıları arttı

Elektronik ve beyaz eşya ile mobilya satışlarında uygulanan taksit sayılarında artışa gidildi.

Elektronik ve beyaz eşya ile mobilya satışlarında uygulanan taksit sayılarında artışa gidildi.Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarına ise ilk kez taksit getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın, 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.Buna göre video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3 bin 500 TL'nin üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında ise taksitlendirme 18 ay olarak uygulanabilecek. Bunun yanı sıra perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarına da ilk kez taksitlendirme getirildi.Bu satışlarda taksitlendirme süresi de 4 ayı geçemeyecek. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme ise yapılamayacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı , Ekonomi

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