Elektronika" 5 Aralık'ta Prömiyer Yapacak

27 Kasım 2018 Salı 12:13



27 Kasım 2018 Salı 12:13

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) genç proje grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul (MDTİst), "Elektronika" adlı eserin prömiyerini yapacak.Üç eserden meydana gelen çalışma, 5 Aralık'ta Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.Elektronik müzikle tamamlan eserde MDTist'in 24 dansçısı sahne alacak.Eser, dansçı ve koreograf Evrim Akyay'ın "Hadi", İhsan Rüstem'in "Akdeniz" programı içinde sahnelenmiş olan "Mantra" ve Güney Koreli koreograf DongKyu Kim'in "Heyecan" adlı çalışmalarından oluşuyor."Elektronika", 9 Aralık'ta bir kez daha sahnelenecek.