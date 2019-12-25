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Elektronika, yeni yılda yeniden sahneye konulacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Elektronika" performansını sahneleyecek.

25.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:44 Elektronika, yeni yılda yeniden sahneye konulacak
Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Elektronika" performansını sahneleyecek.
Topluluğun önceki sezon prömiyerini yaptığı dinamik dans gösterisi, 9 Ocak ile 11 Mart 2020'de Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.
Elektronika gösterisinde yer alan 3 eser, MDTist'in 24 dansçısı tarafından sahnelenecek.
Dansçı ve koreograf Evrim Akyay'ın MDTist için yaptığı "Hadi", koreograf İhsan Rüstem'in popüler eseri "Mantra" ve Güney Koreli koreograf DongKyu Kim'in "Heyecan" adlı çalışması gösteride izlenebilecek.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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