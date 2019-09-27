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Elele nasıl yazılır? TDK el ele mi elele mi? Ayrı mı bitişik mi yazılır?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "el ele". Peki, elele nasıl yazılır? TDK'ya göre ayrı mı bitişik mi yazılır? Doğru yazılışı el ele mi elele mi?

27.09.2019 11:33Elele nasıl yazılır? TDK el ele mi elele mi? Ayrı mı bitişik mi yazılır?

El ele kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Elele nasıl yazılır? El ele mi elele mi? TDK'ya göre el ele kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

EL ELE NASIL YAZILIR? ELELE Mİ EL ELE Mİ?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "el ele" şeklindedir. TDK sözlüğe göre zarf olan el ele kelimesi "Birbirinin elini tutarak." anlamına gelmektedir. Ve ayrı yazılmaktadır.

EL ELE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Haydi bakalım, el ele tutuşup doğru okula...

El ele yürümüştük seninle bu sokaklarda.


Elele, Gündem, Eğitim, Güncel

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