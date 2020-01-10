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Elephone, Türkiye pazarına giriyor

Çin telefon pazarının önemli markalarından biri olan Elephone, ürünlerini Türkiye'de tüketiciler ile buluşturacak.

10.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:06Elephone, Türkiye pazarına giriyor
Çin telefon pazarının önemli markalarından biri olan Elephone, ürünlerini 'de tüketiciler ile buluşturacak.

Çin'de akıllı telefon ve teknoloji ürünleri üretimi konusunda yüksek tecrübe sahibi Elephone, tüketici elektroniği ve mobil iletişim ürünleri satış sektörünün önde gelen distribütorlerinden Arena Bilgisayar ile Türkiye pazarına giriyor. Şubat ayında; Türkiye'de faaliyetlerini başlatacağını açıklayan markanın resmi distribütörü Arena Bilgisayar oldu.

Çinli markanın Türkiye pazarı için sunmayı planladığı akıllı telefonları Şubat ayında düzenlenecek lansmandan sonra organize perakende; internet ve operatör kanallarında satılmaya başlanacak.

Marka pop-up kamera; çizilmeye dirençli ekran(Drop Notch); gizlenmiş kamera deliği(Punch hole display); NFC;4.000 Mah güçlü batarya gibi birçok yenilikçi özelliklerle son kullanıcıları rekabetçi fiyatlar ile yüksek teknoloji ile buluşturmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Arena Bilgisayar, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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