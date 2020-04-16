Eleşkirt'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü
Eleşkirt ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.
16.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:22
Eleşkirt Hükümet Konağı önündeki törende, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Eleşkirt Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Asker, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA