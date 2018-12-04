Eleşkirt Kaymakamı Sarı, Muhtarlarla Buluştu

Eleşkirt
Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Kaymakamlık
tarafından bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Sarı, muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götürmesinde önemli rol üstlendiğini dile getirdi.
Sarı, "Muhtarlarımız bulunduğu mahalle ve köylerdeki sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu ve elektrik gibi ihtiyaçların tespitinde ve eksikliklerin giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Herhangi bir aksaklıkta bizimle veya ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi o yerde yaşayan insanlarımız için faydalı olacaktır. Görevini ve devletini koruyarak güzel bir şekilde yapan tüm muhtarlarımızın her zaman yanındayız." diye konuştu.
Program, il encümenleri Naim Tekin
ve Zeki Yıldız
'a plaket takdim edilmesiyle son buldu.
Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci
, İlçe Emniyet Müdürü Recep Kartal
, İlçe Jandarma Komando
Bölük Komutanı Teğmen Mustafa Gökçe
, il encümenleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Kaymakamlık,Eleşkirt
04 Aralık 2018 Salı 09:28