Eleşkirt Okullarında Yeni Bir Z-kütüphane Daha Açıldı

Eleşkirt
ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan
Anadolu İmam Hatip Lisesi de internet donanımının da bulunduğu zenginleştirilmiş kütüphaneye (z-kütüphane) kavuştu.
Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan
Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaptırılan z-kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.
Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve slayt gösterimi yapılarak Okul Müdürü Akın Tekin
tarafından kütüphane hakkında bilgi verildi.
Açılışa, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ile kurum müdürleri de katıldı.
Recep Tayyip Erdoğan,Eleşkirt
14 Kasım 2018 Çarşamba 19:26