Eleşkirt'te "Beni Affet Anne" Adlı Tiyatro Oyun Sahnelendi

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Beni Affet Anne" adlı tiyatro oyun sahnelendi.Eleşkirt Kaymakamlığı tarafından Celal Oruç Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, bağımlılık temalı tiyatro oyunu lise öğrencileri için sahne aldı.Onur Yenidünya'nın yazıp yönettiği, Tuncay Kaynak, Yasin Turan, Erkan Ünal ve Batuhan Ertan gibi oyuncuların rol aldığı oyunu, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt ve kurumun şube müdürleri ile 420 öğrenci izledi.