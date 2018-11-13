Eleşkirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı

Eleşkirt
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.
Eleşkirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan toplantı, 2018 yılı bütçe harcamalarının okunmasının ardından 2019 yılı tahmini bütçe görüşmeleriyle devam etti.
Toplantı, köylerin sorunları ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilmesiyle son buldu.
Toplantıya, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İlçe Emniyet Amiri Recep Kartal
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Destan Saatcılar, İl Genel Meclis üyeleri Naim Tekin
ve Zeki Yıldız
ile köy muhtarları katıldı.