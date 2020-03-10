Eleşkirt'te kurum müdürlerine koronavirüs eğitimi verildi
Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurum amirlerine Koronavirüs(Kovid-19) ve Temel İlk Yardım Eğitimi verildi.
10.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:22
Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurum amirlerine Koronavirüs(Kovid-19) ve Temel İlk Yardım Eğitimi verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık tehdidine karşı alınan önlemler ve birey olarak dikkat edilmesi gereken hususlarda kurum üst yöneticilerine farkındalık eğitimi verildi.
İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ahu Sarı tarafından bizzat verilen eğitimlerde, salgın hastalık ile ilgili son gelişmeler, dünyadaki seyri, ülkemizde alınan önlemler ve yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler sunulduktan sonra birey ve toplum olarak yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi. Akabinde 112 Birim Sorumlusu, İlk Yardım ve UMKE Eğitmeni Yılmaz Erdoğan tarafından temel ilk yardım teknikleri ve müdahale konusunda uygulamalı eğitimler düzenlendi. - AĞRI
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık tehdidine karşı alınan önlemler ve birey olarak dikkat edilmesi gereken hususlarda kurum üst yöneticilerine farkındalık eğitimi verildi.
İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ahu Sarı tarafından bizzat verilen eğitimlerde, salgın hastalık ile ilgili son gelişmeler, dünyadaki seyri, ülkemizde alınan önlemler ve yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler sunulduktan sonra birey ve toplum olarak yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi. Akabinde 112 Birim Sorumlusu, İlk Yardım ve UMKE Eğitmeni Yılmaz Erdoğan tarafından temel ilk yardım teknikleri ve müdahale konusunda uygulamalı eğitimler düzenlendi. - AĞRI
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
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Etiketler : Koronavirüs, Eleşkirt, Güncel
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