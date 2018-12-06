Eleşkirt'te Malzeme Dağıtım Töreni

Eleşkirt
ilçesinde "Filenin Beyaz Melekleri" projesi kapsamında oluşturulan kız voleybol
takımına malzeme dağıtımı yapıldı.
Proje kapsamında Eleşkirt 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan kız voleybol takımı için malzeme dağıtım programı düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, özellikle kız öğrencilerin bu şekil sportif aktivitelerde yer almasının önemine değindi.
Emeği geçen herkese teşekkür eden Sarı, daha sonra proje kapsamında sağlanan malzemelerin dağıtımını yaptı.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol İsen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sebahattin Güzel, İlçe Sağlık Müdürü Ahu Sarı, okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
voleybol,Eleşkirt
06 Aralık 2018 Perşembe 14:37