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Eleşkirt'te Masa Tenisi Turnuvasında dereceye giren sporculara madalya verildi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ortaklaşa düzenlenen okul sporları faaliyetleri kapsamında masa tenisinde dereceye girenlere madalya verildi.

04.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:40Eleşkirt'te Masa Tenisi Turnuvasında dereceye giren sporculara madalya verildi
'nın ilçesinde İlçe Gençlik ve Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ortaklaşa düzenlenen okul sporları faaliyetleri kapsamında masa tenisinde dereceye girenlere madalya verildi.

Eleşkirt Öğretmen evinde yapılan ödül töreninde Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel öğrencilere kısa bir konuşma yaparak İlçe milli eğitim müdürlüğü ile birlikte okul sporları faaliyetleri kapsamında bir çok etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklerin hepsinin öğrencilerin ders dışı boş zamanlarında spor yaparak hayatlarını daha da enerjik ve anlamlı hale getirmek istediklerini söyledi.

İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın bağımlılık ve kötü alışkanlıklarla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmaları devam ettirerek gençler için en güzel ortamların hazırlanması için gayretler içinde olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından ilçede düzenlenen masa tenisi turnuvalarında dereceye girenlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt,Milli Eğitim Şube Müdürleri Erol İsen ve Ali Ümit Kavgacı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel tarafından madalyalarının verilmesi sonrası çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında ödül töreni sona erdi. - AĞRI

Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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