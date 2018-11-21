Eleşkirt'te Mevlid-i Nebi Programı

Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
Eleşkirt İlçe Müftülüğü tarafından Recep Tayyip Erdoğan
İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın katılımcıların mevlidini kutlamasının ardından İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, Mevlid-i Nebi programı hakkında davetlilere bilgi verdi.
Programda, Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Salih
Geçit, "Mevlid Kandili
ve Peygamber Efendimiz" konulu konferans verdi.
Video gösterimi ve "Onu en iyi kim anlatır" yarışmasında dereceye girenlere hediyelerinin verilmesiyle program son buldu.
Programa, cumhuriyet savcıları Burak Cemre Bekdemir ve Sibel Kaya, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Ağrı,Eleşkirt
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:30