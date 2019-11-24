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Eleşkirt'te Öğretmenler Günü kutlandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü, törenle kutlandı.

24.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:40Eleşkirt'te Öğretmenler Günü kutlandı
'nın ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü, törenle kutlandı.

İlçe meydanında düzenlenen tören, Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut da karanfil dağıttığı öğretmenlerin gününü kutladı.
Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinde devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi.
"Öğretmen" konulu tiyatro gösteriminin yapıldığı programa, İlçe Emniyet Amiri Recep Kartal, Jandarma Komutanı Binbaşı Kasım Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Ergül Tenekeci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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