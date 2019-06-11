Eleşkirt'te okuma bayramı

Eleşkirt
ilçesinde yıl sonu okuma bayramı programı düzenlendi.
Eleşkirt ilçesi Cengiz Topel
İlkokulu 1. sınıflar ve ana sınıfı öğretmen ve öğrencileri tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında okuma bayramı programı düzenlendi.
Programda 1. sınıf ve ana sınıfı öğrencileri hazırladıkları oyunların sergiledi, şiir dinletilerini sundu.
Öğrencilerin yıl içerisindeki çalışmalarını içeren slayt gösterimi de yapılan programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol İsen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
Güncel