Eleşkirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesi Sadaklı Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Sadaklı Köyü Ortaokulunda düzenlenen fuarda, 21 öğrenci ve danışman öğretmenleri tarafından hazırlanan projeler sergilendi.
TÜBİTAK Bilim Fuarının yanı sıra, zeka oyunları, kodlama, sıfır atık ve organik bahçe gibi çalışmalarında sunumunu gerçekleştirildi.
Fuar açılışına katılan Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, öğrenci, öğretmenler ile yoğun ilgi gösteren ziyaretçi ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Program, Sarı ve beraberindeki protokolün stantları gezmesiyle son buldu.
Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İbik, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
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