Elfed Engellileri Unutmadı

Elfed Genel Başkanı Faik İçmeli'nin katkılarıyla Gençlik Kolları Genel Başkanı İbrahim Hoşses'in düzenlediği programa Elfed Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal Etkinler Sorumlusu iş adamı Zeki Çanakçı, Elazığ'lı aktör Yakup Keskin, Kertenkele ve Bahtiyar Ölmez dizilerinden tanıdığımız Elazığ'lı aktör Fatih Doğan ve Elfed Gençlik Kolları mensubu üniversite öğrencisi gençler katıldı. Program da izlenilen "Ben (Mi) Sağırım bir kodanın dramı" adlı kısa filmin senaristi, yönetmeni, oyuncusu ve yapımcısı olan Yakup Keskin film ile ilgili şunları kaydetti.

" İşitme engelliler bana göre işitemeyenler ve işitip de işitmeyenler olarak ikiye ayrılıyor. Olayın biyolojik açıdan işitemeyen boyutu vaki olduğu gibi, ruh, duygu, nefs, kalp, hisler açısından da işitemeyenler olduğu için elzem bir özelliği var aslında. Biz ise bu filmde daha çok biyolojik açıdan işitememenin getirdiği sıkıntıları spesifik olarak irdeledik. Bu açıdan diyorum ki;

Aldı gitti benden beni

İnsanlığın sağırlığı…

Viran eyledi hanemi

İnsanlığın sağırlığı…

Ana baba mıydı sağır?

İnsanlık mı?

İnsanlığım?

Viran eyledi hanemi

İnsanlığın sağırlığı...

Bu etkinliği düzenleyen saygıdeğer Faik İçmeli beyefendiye ve İbrahim Hoşses kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Kısa filmimizin galasını yapmadan ön gösterimini ilk olarak aziz şehrin aziz insanlarına özel Elfed'de gerçekleştiriyoruz. Galamız ise 3 Aralık'ta Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesin de gerçekleştirilecektir. Kültür Bakanlığı destekli sosyal sorumluluk projesi olan "Ben (Mi) Sağırım bir kodanın dramı" adlı kısa filmimde işitme engelli yurttaşlarımızın aile yaşantısında, sosyal ve bürokratik hayatta yaşadıkları sıkıntıları anlatmaya çalıştım. İşitme engelli bir annenin engelsiz bebeği ile yaşadığı iletişimsizlik sonucu ikisinin de yaşadıkları ruhsal bunalıma değindik. İşitme engelli bireylerin okuma yazma konusundaki problemlerini, koda olan bir çocuğun yaşadığı psikolojik bunalımları anlatan filmimiz ile engelli kardeşlerimizin sorunlarını mercek altına almaya çalıştım. Hem onların önemsendiğini onlara yaşatmak, hemde toplumsal farkındalık uyandırmayı amaçladım. Filmde yöresel değerlere de önem verdim. Elazığ yöresi müziklerini kullandım. Ana tema olarak bir kodanın dramını anlattığım filmimde izleyiciyi sessizlik ile başbaşa bırakarak bir anlığına da olsa işitme engellilerin sıkıntılarını anlamalarını amaçladım. Projemde emeği geçen tüm dostlarıma, oyuncularıma, danışmanlarıma, ingilizce çeviriyi yapan, filmin müziklerini hazırlayan, çekim, montaj aşamasında emeği geçen herkese ve aileme şükranlarımı sunuyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile diyorum ki, Engelliye saygı, Engelleri aşalım " dedi.

Oyuncu arkadaşı Yakup Keskin'i yalnız bırakmayan sevilen oyuncu Fatih Doğan ise gösterim sonunda katılımcı üniversite öğrencilerine, sinemaya ve kamera arkası tecrübelerine dair birikimlerini aktararak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.