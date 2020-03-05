Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri Filmi

Yeni yıl yaklaşmaktadır ve Noel
baba panik içerisindedir. Çocuklara hediyeleri dağıtmak için kullandığı kızak kayıptır. Noel babanın kayıp kızağını bulma ve Yeni Yılı kurtarma görevi E.L.F dedektif ekibi Jingo, Bingo, Tingo, ve Dorabella’ya kalmıştır.Yönetmen:
Logan SpenceSenaryo:
BC FourteenFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
ElflandYapımcı Firma:
İlkon FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
70 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
20.12.2019 Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.