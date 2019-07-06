06.07.2019 09:41
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Eli kanlı kocayı kahraman bekçi tek başına yakaladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşandığı eski karısını evine gittiği sırada yol üzerinde gören eski koca, üzerindeki bıçakla kadını 7 yerinden bıçakladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşandığı eski karısını evine gittiği sırada yol üzerinde gören eski koca, üzerindeki bıçakla kadını 7 yerinden bıçakladı. Olayı gören ve o esnada görev yerine giden bir bekçi kaçmaya çalışan eli kanlı kocayı tek başına yakalayarak ekiplere teslim etti.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre K.I. isimli adam eski karısı S.İ'yi yolda gördü. Kadının yanına giden K.I. eski karısı S.İ'yi 7 yerinden bıçakladı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken eli kanlı koca ise kaçmaya çalıştı. O anları gören ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan bekçi Osman Dursun zanlı kocanın peşine düştü. Kovalamaca sonucu kocayı tek başına yakalayan Dursun K.I'yı ekiplere teslim etti. Kahraman bekçi Dursun'un olay esnasında istirahatli olduğu ve görev yerine gitmek için orada bulunduğu öğrenildi. - BURSA Eli kanlı kocayı kahraman bekçi tek başına yakaladı
Kaynak: İHA
Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

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