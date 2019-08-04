Haberler» Güncel» Haber

Eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı.

04.08.2019 22:33
Eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Mahallesi'nde kasaplık yapan Kudret Kınay'ın (36) eli kıyma makinesine sıkıştı.
Durumu gören çevredekiler, makineyi durdurarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), Kınay'ın elini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalıştı.
Ekiplerin sonuç alamaması üzerine Kınay, kıyma makinesiyle ambulansa taşınarak Akyazı Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada Kınay'ın eli, itfaiye ve SAKTİM ekiplerinin yardımıyla kıyma makinesinden çıkarıldı.
Elinde kesikler ve ezilmeler olduğu öğrenilen Kınay, ameliyat edildi.

İtfaiye, Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56   İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NUN BALIKESİR BÖLÜMÜNÜ BİNALİ YILDIRIM AÇTI
22:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da- 2 (detaylar, tamamı FTP'de)
22:54   Sulama kanalında kaybolan İsmail'in cesedi bulundu
22:53   Suriyelileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı
22:51   Red Bull Uçuş Günü görsel bir şölene sahne oldu
22:50   Altınordu'da bir kişi nehirde boğuldu
22:49   Sokak hayvanlarına mama ve su bıraktılar