15 Aralık 2018, 21:07
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Elia 5 Hafta Sonra Sahada

Elia 5 Hafta Sonra Sahada

Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından tam 5 hafta sonra Galatasaray karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından tam 5 hafta sonra Galatasaray karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu müsabakayla birlikte yetenekli oyuncusu Elia'ya da kavuşmuş oldu. 11. haftada Başakşehir'in evinde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Elia, tam 5 hafta sonra sahalara geri döndü. Hollandalı, Galatasaray maçının 67. dakikasında Napoleoni'nin yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL Eljero Elia,Beşiktaş,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:07



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