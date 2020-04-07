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Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı

Medipol Başakşehir'in 33 yaşındaki oyuncusu, Eljero Elia, "Sanırım 3 yıl yeterli oldu diye düşünüyorum. Bunu kulübe söyledikten 3 gün sonra kadronun dışında kaldım. Güzel günler geçirdim ama burada bitecek. Futbol oynarken daha fazla seyircinin önünde oynamak istiyorum ve bundan zevk almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

07.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:59

Medipol Başakşehir 'in Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia, Hollanda basınına yaptığı açıklamada ayrılık isteğini yineledi. VTBL'ye konuşan Elia 3 sezon süren İstanbul macerasının sezon sonunda biteceğini söylediği röportajında daha fazla Başakşehir forması giymek istemediğini söyledi. Elia'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"3 YIL YETERLİ OLACAK"

"Sanırım 3 yıl yeterli oldu diye düşünüyorum. Bunu kulübe söyledikten 3 gün sonra kadronun dışında kaldım. Güzel günler geçirdim ama burada bitecek. Ben sadece futbol oynamak istiyorum. İstediğim sadece bu. Futbol oynarken de daha fazla seyircinin önünde oynamak istiyorum ve bundan zevk almak istiyorum.

Elia, 'Artık dolu statta oynamak istiyorum' diyerek ayrılık kararı aldı

"FEYENOORD'A OLAN SEVGİMİ KİMSE ENGELLEYEMEZ"

Hollanda'ya dönebilirim. Feyenoord 'a olan sevgimi kimse engelleyemez. Bana iyi davranmamış olsalar bile bunu engellemelerine izin vermeyeceğim. Feyenoord bana göre tıpkı Twente gibi güzel bir kulüp. Feyenoord direktörü Sjaak Troost benimle ilgilenmediklerini söyledi. Onun söyledikleri hoşuma gitmedi. Menajerim Feyenoord'a geri dönmek de dahil olacak şekilde bana sorular sordu. Onunla konuşmamızda onların daha genç oyunculara yöneleceklerini öğrendim.

"İSTEMİYORLARSA TAMAM"

2015'te de Feyenoord'a 2. kere gitmiştim. O zaman beni istemişlerdi. Şimdi bana kulüp tarafından bir şey ifade etmeyen bir serseriymişim gibi konuşulduğunu düşündüm. Eğer kararları öyleyse tamam, ne diyebilirim"

(Sporx)

Elia, ’Artık dolu statta oynamak istiyorum’ diyerek ayrılık kararı aldı
Etiketler: Eljero Elia, Başakşehir, Feyenoord, Futbol, Spor

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Medipol Başakşehir'in 33 yaşındaki oyuncusu, Elia, 'Artık dolu statta oynamak istiyorum' diyerek ayrılık kararı aldı
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Haberler ›› Spor ››Elia, 'Artık dolu statta oynamak istiyorum' diyerek ayrılık kararı aldı - Spor
Yorumlar (1)
HARUN:adam haklı . . . . . başakşehir ne yaaaaaa
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