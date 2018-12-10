Elidaş'ın Pamuk Deposu Yüzde 100 Doluluğa Ulaştı

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:08

Türkiye'de ilk defa lisanslı depoculukta pamuk ile depolama ve elektronik ürün senedi üretmek üzere İzmir Ticaret Borsası önderliğinde kurulan Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin (ELİDAŞ) pamuk deposu yüzde 100 doluluğa ulaştı.İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve ELİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, yaptığı yazılı açıklamada, üreticinin pamuğunu uygun koşullarda depolamak amacıyla 5 yıl önce İzmir'in Selçuk ilçesinde kurulan 15 bin tonluk kapasiteye sahip Türkiye'nin ilk lisanslı pamuk deposunun bu hafta yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtti.Kocagöz, "Şu an için tesisimiz tam kapasite dolduğu için mal kabulü randevuları da bir süreliğine durduruldu. Projenin başarıya ulaştığını görmek bizlere mutluluk verdiği kadar bu alanda daha fazla azim ve yeni hedeflere yelken açma hırsı da vermektedir." ifadelerini kullandı.Tarım ürünlerinin finans ve elektronik ticaret dünyasına kazandırılmasını sağlayan bu sistemin artık tüm sektör paydaşlarınca tanınmaya başlandığına ve hatta lisanslı depoculukta yeni yatırımlara yol açtığına dikkati çeken Kocagöz, alışagelmiş klasik ticaret sistemi ile el değiştiren tarım ürünlerinin, bu sistem ile geniş ve çok yönlü bir boyut kazandığını, üreticiye de yeni olanaklar sunduğunu sözlerine ekledi.