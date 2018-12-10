Elidaş Tam Kapasiteye Ulaştı

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve ELİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, üreticinin pamuğunu uygun koşullarda depolamak amacıyla beş yıl önce İzmir'in Selçuk ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk lisanslı pamuk deposu ELİDAŞ'ın bu hafta itibariyle yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıkladı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 2013 yılında açılan, Türkiye'nin ilk lisanslı pamuk deposu ELİDAŞ, 15 bin tonluk kapasitesinde yüzde 100 doluluğa ulaştı. ELİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, "Bugün iftiharla ve mutlulukla sizinle paylaşıyoruz ki ELİDAŞ lisanslı depoculuk yüzde 100 doluluğa bu yıl da ulaşmıştır. Şu an için tesisimiz tam kapasite dolduğu için mal kabulü randevuları da bir süreliğine durduruldu. Projenin başarıya ulaştığını görmek bizlere mutluluk verdiği kadar bu alanda daha fazla azim ve yeni hedeflere yelken açma hırsı da vermektedir" dedi.

"Tarımda büyük devrim" sloganıyla yola çıkıp, sivil toplum kuruluşu ve finans dünyasından 19 ortakla bu yeni tarım projesini başlatırken bir ilk olması dolayısıyla ne denli zor bir başlangıç olduğunun farkında olduklarını belirten Kocagöz, tarım ürünlerinin finans ve elektronik ticaret dünyasına kazandırılmasını sağlayan bu sistemin, artık tüm sektör paydaşlarınca tanınmaya başlandığına ve hatta lisanslı depoculukta yeni yatırımlara yol açtığına dikkat çekti.

ELİDAŞ'ın hizmete sunulduğu günden bu yana gittikçe gelişerek son iki yılda ulaştığı tam kapasite doluluk oranıyla başarılarına yenisini eklediğini ifade eden Kocagöz, alışılagelmiş klasik ticaret sistemi ile el değiştiren tarım ürünlerinin, bu sistem ile geniş ve çok yönlü bir boyut kazandığını, üreticiye de yeni olanaklar sunduğunu belirtti ve üreticinin kendi malının kaderini belirleme şansının bu sistem ile yaşam kazandığını dile getirdi.