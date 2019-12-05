Elif Buse Doğan'dan türkü ve söyleşi

Türk halk müziğinin genç ve başarılı sesi Elif Buse Doğan, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Müzikli Söyleşi" programında sevenleriyle buluştu. Moderatörlüğünü Erdal Şahin'in üstlendiği program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

MÜZİK BİZDE AİLEDEN

Müziğe başlama serüveniyle ilgili konuşan Elif Buse Doğan, kendisini ilk olarak ailesinin keşfettiğini söyleyerek, ailesinde herkesin müzikle uğraştığını ve sadece kendisinin bu işin eğitimini aldığını aktardı. Bir dedesinin bağlama, diğer dedesinin kemençe çaldığını, anneannesinin ve annesinin de şarkı söylediğini anlatan Doğan, "Ailemde herkes müzikle iç içeydi. Babam ve dayım, dedem gibi bağlama çalardı. Dedemin duvarda asılı bir bağlaması vardı, onu elime ilk aldığımda bağlama eğitimim de başlamış oldu. İlk olarak dedem bana bağlama çalmayı öğretti, daha sonra beni bir kursa gönderdi" dedi.

ALBÜM ÇALIŞMALARINA DEVAM

İlkokuldayken ses yarışmalarına katıldığını ve üç defa dereceye girdiğini aktaran Doğan, "Lisede eğitimime Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam ettim. Son sınıftayken liselerarası bir ses yarışmasına katıldım. Yarışmada Kerkük Divanı'nı okuduğumda 16 yaşındaydım. Bu eserle birinci oldum. Üniversite eğitimimim için İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na gittim. Daha sonra çıkardığım albümler de oldukça beğenildi ve ödüllere layık görüldü. Albüm ve single çalışmalarım başarılı bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

TÜRKÜ DOLU GECE

Elif Buse Doğan, Erdal Şahin'le birlikte "Telli Turnam", "Karadır Şu Bahtım Kara", "Şu Karşıki Dağda", "Edremit'in Gelini", "Mihriban" ve "Çarşambayı Sel Aldı" gibi sevilen eserleri seslendirerek türküseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.