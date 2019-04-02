Elif Caymaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARABÜK SAFRANBOLU belediye başkan adayı olan Elif Caymaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARABÜK SAFRANBOLU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Elif Caymaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARABÜK SAFRANBOLU adayı Elif Caymaz kimdir? BTP KARABÜK SAFRANBOLU adayı Elif Caymaz yüzde kaç oy aldı?

Elif Caymaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARABÜK SAFRANBOLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Elif Caymaz SAFRANBOLU ilçesinde % 0,54 oranında oy almıştır. SAFRANBOLU ilçesinde % 0,54 oranında oy olan Elif Caymaz adlı BTP adayı toplamda 161 adet oy sayısına ulaştı.

KARABÜK SAFRANBOLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.