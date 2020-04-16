Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Elif Eylül kimdir? Kurtlar Vadisi Elif Eylül nasıl öldü? Elif Eylül ölüm tarihi

Kurtlar Vadisi dizisinde, Polat Alemdar'ın sevgilisi ve Süleyman Çakır'ın da avukatı olan Elif Eylül kimdir? Kardeşi Eren ve annesi ile yaşamını sürdürdüğü sırada sevgilisi Ali Candan'ı kaybeder. Sonrasında karşısına çıkan Polat Alemdar ise Ali'dir, fakat Elif bundan habersiz mafyanın avukatlığını sürdürür. Elif Eylül hayatı, ölümü haberimizde.

16.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:32
Elif Eylül kimdir? Kurtlar Vadisi Elif Eylül nasıl öldü? Elif Eylül ölüm tarihi

Kurgusal bir dizi karakteri olan ve Özgü Namal tarafından canlandırılan Elif, genç yaşta babasını kaybetmiş, anne ve kardeşiyle yaşayan aşarılı bir avukattır. Erkek arkadaşı Ali'nin ölümünün ardından karşısına çıkan mafya Polat Alemdar'ın aslında Ali olduğunu bilmeden ona aşık olur. Açık sözlü ve korkusuz yanı sayesinde mafya içinde kısa sürede tanınır. Elif Eylül neden öldü?

ELİF EYLÜL KİMDİR?

Elif, 16 Şubat 1979 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşta babasını kaybetti ve annesi Ayşe Eylül ve kardeşi Eren Eylül ile yaşamını sürdürüyor. Ali Candan'la lise yıllarından beri sevgili olan Elif, sevgilisinin ölümüyle sarsılır. Zor dönemini Nazife Anne, Ömer Baba, Deli Hikmet ve yakın dostu Canan Çavan'la geçirmiştir. Sonrasında aslında ölen sevgilisi olan Ali'yi yani Polat'ı tanır ve gün geçtikçe ona aşık olur. Fakat Ali Candan onun aklından ve hayatından hiç çıkmaz, bu da Polat ile ilişkilerini hep zora sokar.

Elif Eylül kimdir? Kurtlar Vadisi Elif Eylül nasıl öldü? Elif Eylül ölüm tarihi

Başarılı avukat Elif asi, korkusuz, gözü kara ve güzel bir kızdır. Polat'ın zayıf yanı olduğundan hep ona karşı kullanılır. Elif sivri diliyle "Sert Yenge" olur. Polat'ı bile gerektiğinde eleştirecek kadar gözü karadır. Elif başta Canan Çavan'la birlikte çalışsa da sonradan kendi avukatlık bürosunu kurar. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilik ile bitirdiğini söyler ve Süleyman Çakır'ın avukatlığını da yaparak onu hapisten kurtarır. Her zaman adaletli olmayı bilen Elif Eylül, vadide artık adını sık duyulanlardan olmuştur.

Elif Eylül kimdir? Kurtlar Vadisi Elif Eylül nasıl öldü? Elif Eylül ölüm tarihi

Polat Alemdar'ın bazı güçlerin emirlerine uymaması sonucu planlanan trafik kazasında ağır yaralanan Elif, dizide kazadan 11 bölüm sonra hastanede Polat'ın Ali olduğunu öğrenerek hayatını kaybetti. İlerleyen bölümlerde Ebru Duru ile evlense de Polat, hiçbir zaman Elif'i unutamaz.

Etiketler: Elif Eylül, Eylül, Dizi, Gündem, Magazin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Haberler ›› Gündem ››Elif Eylül kimdir? Kurtlar Vadisi Elif Eylül nasıl öldü? Elif Eylül ölüm tarihi - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

12:12: Balotelli kimdir? Mario Balotelli hangi takımlarda oynadı? Balotelli hayatı ve biyografisi! - Haberler 11:53: Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haberler 11:37: Tarihte Bugün! Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihte bugün! Olaylar, doğumlar ve ölümler! - Haberler 11:26: Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli? - Haberler 11:18: Berberler açık mı? Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır? Nöbetçi berberler gelecek mi? - Haberler 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 00:00: Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber