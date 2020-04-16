Elif Eylül kimdir? Kurtlar Vadisi Elif Eylül nasıl öldü? Elif Eylül ölüm tarihi

Kurgusal bir dizi karakteri olan ve Özgü Namal tarafından canlandırılan Elif, genç yaşta babasını kaybetmiş, anne ve kardeşiyle yaşayan aşarılı bir avukattır. Erkek arkadaşı Ali'nin ölümünün ardından karşısına çıkan mafya Polat Alemdar'ın aslında Ali olduğunu bilmeden ona aşık olur. Açık sözlü ve korkusuz yanı sayesinde mafya içinde kısa sürede tanınır. Elif Eylül neden öldü?

ELİF EYLÜL KİMDİR?

Elif, 16 Şubat 1979 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşta babasını kaybetti ve annesi Ayşe Eylül ve kardeşi Eren Eylül ile yaşamını sürdürüyor. Ali Candan'la lise yıllarından beri sevgili olan Elif, sevgilisinin ölümüyle sarsılır. Zor dönemini Nazife Anne, Ömer Baba, Deli Hikmet ve yakın dostu Canan Çavan'la geçirmiştir. Sonrasında aslında ölen sevgilisi olan Ali'yi yani Polat'ı tanır ve gün geçtikçe ona aşık olur. Fakat Ali Candan onun aklından ve hayatından hiç çıkmaz, bu da Polat ile ilişkilerini hep zora sokar.

Başarılı avukat Elif asi, korkusuz, gözü kara ve güzel bir kızdır. Polat'ın zayıf yanı olduğundan hep ona karşı kullanılır. Elif sivri diliyle "Sert Yenge" olur. Polat'ı bile gerektiğinde eleştirecek kadar gözü karadır. Elif başta Canan Çavan'la birlikte çalışsa da sonradan kendi avukatlık bürosunu kurar. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilik ile bitirdiğini söyler ve Süleyman Çakır'ın avukatlığını da yaparak onu hapisten kurtarır. Her zaman adaletli olmayı bilen Elif Eylül, vadide artık adını sık duyulanlardan olmuştur.

Polat Alemdar'ın bazı güçlerin emirlerine uymaması sonucu planlanan trafik kazasında ağır yaralanan Elif, dizide kazadan 11 bölüm sonra hastanede Polat'ın Ali olduğunu öğrenerek hayatını kaybetti. İlerleyen bölümlerde Ebru Duru ile evlense de Polat, hiçbir zaman Elif'i unutamaz.