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Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020'nin kadrosunda yer alan ve izleyicilerin şimdiden mercek altına aldığı Elif Gören, merak konusu oldu. Atletizm pistlerinde adından söz ettiren ve milli gururumuz olan Elif Gören kimdir? Elif Gören kaç yaşında, nereli?

10.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:50Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020 16 Şubat Pazar günü başlayacak. İzleyicilerin heyecanla yarışmayı beklerken kadroda kadroda yer alan isimleri de araştırıyor. Survivor 2020 Ünlüler takımında yer alacak olan Elif Gören de izleyicilerin şimdiden merak konusu oldu. Peki, Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli? Elif Gören kimdir?

ELİF GÖREN KİMDİR?

Elif Gören doğum tarihi: 1990

Elif Gören nereli : Bursa

Elif Gören kaç yaşında: 30

Elif Gören'in eşi: Yalım Gören

Elif Gören lakabı: F16

Elif Gören boyu: 1.76

Elif Gören kilo: 55

14 Şubat 1990 da Bursa da dünyaya gelen Elif Gören uluslararası atletizm sporcusudur. Akdeniz Oyunları 2018, İslami Dayanışma Oyunları 2017 de ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 2007 de koşmuş ve ülkemizi temsil etmiştir.

Ortaokul çağında spora başlaya ve yaklaşık 15 yıldır spor ile ilgilenen Elif Gören önce Basketbol oynamış sonra da atletizme geçmiştir. Ailevi sebeplerden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya geçen Elif Gören antrenör Kemal Şencan ile çocukluk döneminden beri çalışmaktadır.


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