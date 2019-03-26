Elif'in Düşleri" Gercüş'te Sahnelendi

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Gercüş ilçesinde TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan "Elif'in Düşleri" adlı animasyonun müzikal gösterimi yapıldı.Gercüş Kaymakamlığı, Mardinli çocukları, TRT Çocuk kanalının sevilen animasyonu, "Elif'in Düşleri"nin müzikal versiyonuyla buluşturdu.Gercüş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu konferans salonunda sahnelenen oyunu Kaymakam Mevlüt Şekerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur, öğretmenler ve öğrenciler izledi.Oyununun koordinatörü Ahmet Uyar, gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şekerci'ye teşekkür etti.Uyar, "Çocukların Hayalleri" oyununu da Türkiye'nin birçok bölgesinde 2 bin seyirciyle buluşturduklarını kaydetti.