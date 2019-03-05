05 Mart 2019, 23:51
»»

Elif Karlı'dan Ece Erken'e Sert Uyarı: Bir Tane Dostun Kalmayacak

Şarkıcı Elif Karlı, arkadaşı Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken'i uyararak, "Kendi dostlarını bu kadar eleştirme ve yerme. İlerleyen zamanlarda programın biterse çevrende bir tane dostun kalmayacak dedim." dedi.

Şarkıcı Elif Karlı, arkadaşı Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken'i uyararak, "Kendi dostlarını bu kadar eleştirme ve yerme. İlerleyen zamanlarda programın biterse çevrende bir tane dostun kalmayacak dedim." dedi.

TÜRK KADINLARI UZAK DURSUN

Geçen günlerde Türk kadınlarını yeren Mehmet Akif Alakurt'un açıklaması hakkında ''Herkesin bir ailesi var, sevdiğim bir oyuncuydu ama artık yüzüne bile bakmam. Türk kadınları çok değerlidir. Böyle bir açıklama yapamaz'' diyen Elif Karlı, Mehmet Akif Alakurt'un öncelikle kendi ailesi ile ilgilenmesi ve böyle bir düşünceye sahip insanların Türk kadınlarından uzak durması konusunda da uyarıda bulundu.

Ece Erken'e Sert Uyarı: Bir Tane Dostun Kalmayacak">

"HEPİMİZİ KARŞINA ALIYORSUN"

Yakın dostları Demet Akalın ve Alişan'ın barışması sonrası Ece Erken'in Alişan'a tavır koymasını eleştiren şarkıcı, geçen günlerde Ece Erken'i uyardığını dile getirerek, "Ben Ece'yi geçtiğimiz günlerde mesaj atarak uyardım. Hepimiz çok eskiyiz. Kimseye uyma, hepimizi karşına alıyorsun. Kendi dostlarını bu kadar eleştirme ve yerme. İlerleyen zamanlarda programın biterse çevrende bir tane dostun kalmayacak dedim." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Alakurt, Ece Erken, Magazin


YORUMLAR (5)
XD: ece erkeni severdim ama artık sevmiyorum yanındakini görünce de midem bulanıyor
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ESRA: Dost acı söyler
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
GARİP: Yalannn
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HIHIMM: İYİ demişş
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
  • FARUK : Anladık İYİ partilisin. İkide bir gözümüze sokma bunu dürbünlü dayı
    Yayından Kaldır
    0 0