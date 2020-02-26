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Elif Kaya'dan yeni klip!

Müslüm Gürses'in meşhur şarkısı 'Bir Bilebilsen' e çektiği klip YouTube' ta 70 milyonun üzerinde izlenen Kaya, İnstagram hesabında yaptığı paylaşımda video klip haberini "dinleyicilerimin sözünü dinledim, ikinci klibimi 'Selam Ver'e çektim" sözleriyle duyurdu

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41Elif Kaya'dan yeni klip!

'Bu kliple çocukluk hayalimi gerçekleştirdim'

'ın ilk stüdyo albümünde yer alıp sözleri Alpay 'a, bestesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan parçanın klibini Elif ve Melek Kaya kardeşler yönetiyor. "Bu şarkılar bizim çocukluğumuza damgasını vurmuş şarkılar" diyen Kaya, klibi çekerken sadeliğe önem verdiğini, çok beğendiği sinema yönetmenlerini örnek aldığını ve İrem Haykır gibi değerli bir yönetmenin kendisini desteklediğini belirtiyor.

Tarkovsky, Bergman gibi yönetmenlerin bir hayranı olarak çocukken kendisini bu yönetmenlerin filmlerinde oynarken hayal ettiğini söylüyor. "Bu kliple çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor.




Ozan Çolakoğlu, Melek Kaya, Tarkan, Aydın, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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