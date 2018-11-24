Elif Kaya Danslarıyla Büyüledi

Sahneye mini şortun üzerinde giydiği kırmızı elbise ile çıkan başarılı şarkıcı,güzel sesinin yanı sırasahnedeki danslarıyla daadeta yürek hoplattı. Bir ara sahne şarkılarını seslendirirken kendisini dinlemeye gelen sevenlerine seslenerek '' Ben çok kavgacı bir kadınım, bence bütün kadınlar kavga etmeyi sever'' sözleriyle mekanda soğuk rüzgarlar estirerek yeni doğabilecek bir polemiğin fitilini ateşledi.

Programın sonlarına doğru repertuvarında yer verdiği hareketli şarkıları sevenleri için söyleyen Elif Kaya, ' ' Bu gece burada kimsenin yerinde durmasını istemiyorum. Bu soğuk havada içinizi şarkılarımla ısıtacağım' 'diyerek esprili bir şekilde hayranlarına takılmadan edemedi.