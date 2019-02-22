Elif Kaya, 'Yallah' Diyor!

'Poll Production' etiketiyle dijital platformlardaki yerini alacak olan 'Yallah'ın söz ve müziği Mert Ekren, düzenlemesi Selim Çaldıran ve Mert Ekren imzası taşıyor.

Avatar Kadını Oldu

''Bir Bilebilsen, Aşklarca ve Deliye Dön Gel' adlı şarkılarıyla büyük başarılar elde edenElif Kaya, 'Yallah' ile bu yazın hitt'leri arasında yerinialmaya hazırlanıyor. Farklı soundu ve oryantal ezgileri taşıyan 'Yallah' şarkısının klibi için Onur Sarsıcı yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Elif Kaya,'ateş, hava, su ve toprak' elementlerinden ilham aldığı klibinde 'Avatar Kadını' oldu.

Kaynak: Bültenler