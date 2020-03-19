Menü
Haberler››Güncel››Elif Özmenek Çarmıklı 'Çağdaş Olmak, Olduğun Yerin ve Zamanın Değerlerini, Öğretilerini İyi Kavramaktan Geçiyor' - Güncel

Elif Özmenek Çarmıklı "Çağdaş Olmak, Olduğun Yerin ve Zamanın Değerlerini, Öğretilerini İyi Kavramaktan Geçiyor"

Akademisyen ve yazar Elif Özmenek Çarmıklı MAG Mart sayısına özel verdiği röportajında çağdaş kadının tanımını ve kadınların iş hayatındaki yerini anlattı.

19.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:15
Elif Özmenek Çarmıklı

"Her ne kadar tanımadığım insanlar, benim çok ciddi göründüğümü düşünseler de beni tanıyanlar komik olduğumu söylerler" diyen Elif Özmenek Çarmıklı sözlerine şöyle devam etti: "Elf" olduğumu düşünen harika bir kocam, sıra dışı güçlerim olduğuna inanan muhteşem iki çocuğum var. Uzun yıllarımı haber peşinde koşarak ve akademik ortamda yüzlerce öğrencinin hayatına dokunmaya çalışarak geçirdikten sonra, "artık çocukların büyüyor, bu masallar unutulacak!" diyen dostumun sesine kulak verip, hikâyelerimi yazmaya başladım. Yolculuklar beni hep heyecanlandırır. Hayatımın alt üst olduğu dönemlerde bile, hayat bana, altın üstten daha iyi olduğunu defalarca gösterdiği için, değişime direnmeyi hiç sevmedim."

Kadınların iş hayatındaki yerini de değerlendiren Elif Özmenek Çarmıklı "Kadınlar hala her zaman iş hayatında erkeklere göre kendilerini ispatlama çabası içinde olmak zorundalar. Artık kadınlar iş hayatının her alanında nüfuz sahibi olmaya başlasalar da bu ispat çabası, kadınların iş hayatına en büyük iki katkısına sürekli çelme takıyor. Bunlar barışçıllık ile eşitlik arasındaki ilişkinin oturması diyebilirim. Eğer bir iş yerinde bir erkekten daha fazla çabalamamız ya da aynı şartlarda çalışmamız bekleniyorsa orada sıkıntı vardır. Bir kadın, çocuğu hasta olduğunda ya da çocuğunun okulda gösterisi olduğunda, işe gidemediğinde; dudak bükülmelerine maruz kalıyorsa bence sorun devam ediyordur. Ve kadının da iş hayatındaki yeri sıkıntılıdır" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor Güncel
Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu Güncel
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Güncel
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Loading