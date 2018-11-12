Elif Uras'ın İlk Monografisi, 24 Kasım'da Sanatseverlerle Buluşuyor

Galerist öncülüğünde ve Kale Grubu desteğiyle, sanatçı Elif Uras'ın farklı coğrafyaların kültürel izlerinden beslenerek hayata geçirdiği mekana özgü yerleştirmesi Kaynak ile sanatçının son yıllardaki üretimini belgeleyecek kapsamlı monografisi, 24 Kasım - 30 Aralık 2018 tarihlerinde Galata Rum Okulu'nun yanındaki tarihi mekanda izleyicilerle buluşuyor.

Çalışmalarını New York ve İstanbul'da sürdüren sanatçının 2016 yılında Galerist'te gerçekleşen son kişisel sergisi Hayal Meyal'den bu yana İstanbul'da ilk kez izlenebilecek yeni işleri, Galata Rum Okulu'nun yanında uzun zamandır kamuyla buluşmayı bekleyen tarihi bir mekanın dönüşmesine de vesile oluyor.

URAS'IN İLK MONOGRAFİSİ, SANATÇININ PRATİĞİNE FARKLI PERSPEKTİFLERDEN BAKIYOR

Kale Grubu'nun 2018 yılı için tasarladığı seramik sanatını destekleme projesi kapsamında, Elif Uras'ın ilk monografisi de hayata geçiriliyor. Editörlüğünü L. İpek Ulusoy Akgül'ün üstlendiği ve Ahu Antmen, Kathy Battista, Amy Smith-Stewart ve Merve Ünsal gibi uluslararası üne sahip yazarların makalelerini içeren kitapta, sanatçının pratiğinin feminist temelleri, seramik çalışmalarında geleneksel tekniklerin kullanımı, özgün desen ve resimleriyle seramik işleri arasındaki ilişki değerlendiriliyor. Editörün sanatçıyla yakın zamanda gerçekleştirdiği söyleşinin de yer alacağı monografi ile, Uras'ın son dönem sanatsal üretimi belgeleniyor. Galerist Yayınevi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak kitabın dağıtımı, Türkiye'yle beraber, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve dünyanın farklı noktalarında yapılacak.

''ELİF URAS'IN SERAMİK ESERLERİ HEPİMİZ İÇİN FARKLI BİR DENEYİM ALANI OLUŞTURUYOR''

Kale Grubu'nun, kültür ve sanata verdiği destekle, hem seramik sanatını sahiplenmeyi hem de sanatçıları sürdürülebilir şekilde desteklemeyi misyon edindiğini belirten Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "Bizim Türkiye'nin geleceğinde yeni ba­şarı hikâyeleri oluşturma isteğimiz var. Önceliğimiz özgün işler yapmak, yaratıcı ve ilham verici projelerin içerisinde olmak ve buna hevesli kişi ve toplulukları cesaretlendirmektir. Bu yıl da Kale Grubu olarak, bu topraklarda yetişmiş, yurtdışında da başarılı çalışmalara imza atmış çağdaş sanatçımız Elif Uras'ı özgün bir proje ile sahiplenmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sanatçının hayal gücüne tanıklık etme fırsatı sunan sıra dışı seramik eserleri, hepimiz için farklı bir deneyim alanı oluşturuyor. Eş zamanlı olarak, değerli yazarların katkılarıyla Uras'ın sanatsal kariyerine ışık tutan ilk monografisinin, hem Türkiye'de hem de yurtdışında sanatseverlerle buluşturulmasına aracılık etmeyi çok önemsiyoruz. Yaşadığımız coğrafyanın geleneksel izlerini günümüze taşıyan sanatçımızın, bu kitapla tüm dünyaya kalıcı bir eser bıraktığına inanıyorum" dedi.