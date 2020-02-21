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"Elim Sende" projesi 15 ilde başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde yürütülen "Elim Sende" projesi, toplumdaki empati duygusunu geliştirmeyi hedefliyor.

21.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:26
Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde yürütülen "Elim Sende" projesi, toplumdaki empati duygusunu geliştirmeyi hedefliyor. Projeye, 15 ilden bin 300 öğrenci ve 600 gönüllünün katılacağı belirtildi.

İzmir'in başını çektiği "Elim Sende" projesi hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde 22 Şubat'ta, İzmir'de 27 Şubat'ta başlayacak proje, engelli öğrencileri toplumla kaynaştırmayı, çocuklar arasındaki empati duygusunu arttırmayı hedefliyor. Projeye, 15 ilden bin 300 öğrenci ve 600 gönüllü katılacağı açıklandı.

İzmir'de 19-21 Kasım 2020'de yapılacak 4. Uluslararası Engelsizmir Kongresinin hazırlık projeleri arasındaki Elim Sende, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Engelsiz Sanat Derneği önderliğinde yürütülüyor. Projenin İzmir'deki ilk uygulamasının ise Menemen Kubilay Kültür Merkezinde yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan proje kapsamında; eğitici drama, müzik, resim gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra engelli farkındalığı, çevre ve şehir bilinci, ortak yaşam kültürü gibi konularda da interaktif seminerler verilecek.

Proje, İzmir ve Ankara'nın yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak'ta da uygulanacak. - İZMİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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