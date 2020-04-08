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Elinde bastonla yaşlı rolü yaptı, çalıştığı evden 11 kilo altın ve para çaldı

Gaziosmanpaşa'da bir evden içinde altın ve döviz bulunan kasayı çalan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.

08.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:12
Elinde bastonla yaşlı rolü yaptı, çalıştığı evden 11 kilo altın ve para çaldı
Gaziosmanpaşa 'da bir evden içinde altın ve döviz bulunan kasayı çalan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı. Kadınlardan birinin binaya girmek için yaşlı rolü yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Mart günü, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir binada yaşayan Suriye uyruklu M.A. evine geldiğinde içinde 11 kilo altın ve 140 bin Avro olan çelik kasanın çalındığını fark etti. M.A. vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Ekipler olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının incelemesinin ardından şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Görüntülerde görülen kişilerin ev sahibinin yanında temizlikçi olarak çalışan kadınlar olduğu belirlendi. Polis, bu şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis harekete geçti, hırsızlar kısa sürede yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 3'ü kadın toplam 5 kişi 15 Mart günü yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada M.A.'nın evinden çaldıkları 11 kilo altın ve bir kısmını TL'ye çevirdikleri dövizler ele geçirildi. Para ve altınlar gerekli işlemlerin ardından M.A.'ya teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Abobaker A. (32)'nın 1, Abdullah A. (28)'nın 2, Itıdal K. (28)'nin 1, Seyhan Nur Ü. (22)'nün 3, Aybegüm Ü. (31)'nün ise 3 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3'ü kadın toplam 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eline baston alıp yaşlı kadın rolü yaptı

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin eline baston alarak yaşlı kadın rolü yaptığı, bina sakininin onu görünce kendisinden şüphelenmeyerek içeri aldığı, daha sonra asansöre bindikleri görüldü. Görüntülerin devamında hırsızlık olayının gerçekleşmesinin ardından bir başka kadın şüphelinin elinde taşımakta güçlük çektiği valizle kendi yaşadığı eve giriş yaptığı anlar kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa
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