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Elinde bıçakla köprüye çıkan genci polis telefon görüşmesiyle ikna etti

- Elinde bıçakla köprüye çıkan genci polis telefon görüşmesiyle ikna etti Aksaray'da sevgilisinden ayrıldığı gerekçesiyle elinde bıçakla köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci polis memuru telefonla görüşerek ikna etti.

23.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:02
- Elinde bıçakla köprüye çıkan genci polis telefon görüşmesiyle ikna etti
AKSARAY - Aksaray'da sevgilisinden ayrıldığı gerekçesiyle elinde bıçakla köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci polis memuru telefonla görüşerek ikna etti.
Olay saat 19.00 sıralarında Tacin Mahallesi Sanayi Sitesi Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisinden ayrılan Ramazan D. girdiği bunalım sonucu köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri şişme branda açarak şahsın atlama ihtimali üzerine önlem alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de olay yerinde hazır kıta bekledi. Bu sırada polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Köprü üzerinde polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, öte yandan şahsın telefonu arayan polis memuru uzun uğraşlar sonucu telefonla şahsı ikna ederek intihar girişiminden vazgeçirdi. Şahsın ikna olması üzerine vatandaşlarda alkışlarla rahat bir nefes alırken, şahsın sevgilisinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Şahıs polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Elinde bıçakla köprüye çıkan genci polis telefon görüşmesiyle ikna etti

Kaynak: İHA

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Elinde bıçakla köprüye çıkan genci polis telefon görüşmesiyle ikna etti
Etiketler : Polis, Yerel

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