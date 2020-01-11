Haberler » Güncel » Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi - Haber

Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde elinde çocuğunun doğum günü pastasıyla karayolu kenarında yürüyen bir kişi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

11.01.2020 23:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:06
'nin ilçesinde elinde çocuğunun doğum günü pastasıyla karayolu kenarında yürüyen bir kişi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şiran Belediyesinde itfaiye şoförü olarak görev yapan 4 çocuk babası Fatih Yılmaz (43), doğum gününü kutlayacakları çocuğu için aldığı pastayı elinde taşıyarak yaşadığı Mertekli Mahallesi'ne gitmek için Şiran- karayolu kenarında yürürken, arkasından gelen Y.D yönetimindeki 34 RP 5863 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu bariyerlerin üzerinden fırladı.
Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'a çarpan araç sürücüsü Y.D ise gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip ilçeye bağlı Mertekli Mahallesi'nde toprağa verilecek.
(Recep Ergin/İHA)
Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Gümüşhane, Kelkit, Şiran, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:28  Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı - Haber
23:28  Zelenski: İran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Haber
23:25  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gençlik Buluşması'na katıldı - Haber
23:23  Denizde kaybolan iki bekçi aranıyor - Haber
23:20  Lübnan'da göstericiler yine meydanlara çıktı - Haber
22:46  Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber
22:26  Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Haber
21:59  Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Haber
21:21  Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Haber
21:03  Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Haber
11.01.2020 23:36:49