ELİNDE KAHVE BARDAKLARIYLA MOTOSİKLETTE YOLCULUK KAMERADA

KADIKÖY sahil yolunda seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kadın her iki eline aldığı kahve bardakları ile kasksız şekilde yolculuk yaptı.

09.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:17
KADIKÖY sahil yolunda seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kadın her iki eline aldığı kahve bardakları ile kasksız şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntüler dün akşam saatlerinde Kadıköy sahil yolu Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halinde ilerleyen motosikletin sürücüsünün arkasında oturan kadın iki eline aldığı kahve bardaklarıyla birlikte kasksız bir şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu. ELİNDE KAHVE BARDAKLARIYLA MOTOSİKLETTE YOLCULUK KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, Güncel, Haber

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