30.06.2019 14:16
Haberler » Güncel » Haber

Elinde maytap patlayan çocuk, yaralandı

Elinde maytap patlayan çocuk, yaralandı

NİĞDE'de 12 yaşındaki Abdullah Y., bakkaldan satın aldığı maytabın elinde patlaması sonucu yüzünden ve elinden yaralandı.

NİĞDE'de 12 yaşındaki Abdullah Y., bakkaldan satın aldığı maytabın elinde patlaması sonucu yüzünden ve elinden yaralandı.
Olay, Dündarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte akrabalarını ziyarete giden Abdullah Y., arkadaşlarıyla birlikte mahallede bulunan bakkaldan 'torpil' adı verilen maytaplardan satın aldı. Maytaplardan birinin çakmakla yaktıktan sonra bir anda elinde patlaması üzerine küçük çocuk yüzünden ve elinden yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ailesi, Abdullah Y.'yi otomobille Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Abdullah Y., burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.


- Niğde
Kaynak: DHA
Dündarlı , Niğde , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:26 DHA YURT BÜLTENİ-8
14:25 Başkan Oğuz'dan yaşlı teyzelere jest
14:25 Gençlerden Kur'an-ı Kerim seferberliği
14:25 Ayrı yaşadığı eşini tabancayla vurarak öldürdü
14:24 CHP'li vekil, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı toplantıyı eleştirdi
14:24 Özlem Çerçioğlu'ndan Çakırbeyli pazarına sabah ziyareti
14:22 Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya