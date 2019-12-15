Haberler » Magazin » Elinde muzla kendini duvara bantlayan Rize'nin yengesi nefesleri kesti! - Magazin

Elinde muzla kendini duvara bantlayan Rize'nin yengesi nefesleri kesti!

"Duvara bantlanmış muz" eserine belediyelerden gelen göndermelerin ardından ilginç bir gönderme de Rize'nin yengesi olarak bilinen Çaykur Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'tan geldi. Kendisini elinde bir muzla duvara bantlayan Irina, paylaştığı fotoğrafın altına da takipçileri için bir soru bıraktı: Muzumun fiyatı nedir?

15.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:13

ABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, "duvara bantlanmış muz" olarak da adlandırılan eserinin 120 bin dolara satılması üzerine belediyeler de bantla yapıştırma akımına ayak uydurmuştu.

YENGE DE MODAYA UYDU

Belediyelerin ardından şaşırtan bir performans da " 'nin yengesi" olarak bilinen, Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'tan geldi.

YÜZLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medya mecrası Instagram'ı çok iyi kullanan Irina, kendini elinde bir muzla birlikte kendini duvara bantladı. 40 bin kişiyi aşkın takipçisi olan Irina'nın bu fotoğrafı çok kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Irina, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İtalyan sanatçı Mauriccio Cattelan duvara bir muzu bantla yapıştırdı. Bu çalışmayı 'Komedyen' olarak adlandırdı ve bu eseri Miami'deki uluslararası sanat sergisi Art Basel'de sergiledi. Cattelan'ın duvara bantlanmış muz eserini her biri 120.000 dolar vererek 2 kişi satın aldı. Peki ya benim sanat eserim? "Muzumun fiyatı nedir" ve bu sanat eserine nasıl bir isim verelim? Yorumla..."

Elinde muzla kendini duvara bantlayan Rize'nin yengesi nefesleri kesti!

Mykola Morozyuk, Çaykur, Rize, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

20:54 Elinde muzla kendini duvara bantlayan Rize'nin yengesi nefesleri kesti! - Magazin
19:31 Begüm Akkaya'nın derin göğüs dekolteli pozu büyük beğeni topladı - Magazin
17:25 Beren Saat'le aşk yaşadığı iddia edilen DJ Maga sarışın güzelle dudak dudağa yakalandı - Magazin
16:35 Beyaz tayt giyen Jennifer Lopez, kusursuz fiziği ile hayran bıraktı - Magazin
15:03 Bakanlık'tan ödül alan Aleyna Tilki anlattıklarıyla hayrete düşürdü: Çocuk yetiştirme kuruluna verilmek istemiyorum - Magazin
15.12.2019 21:39:59