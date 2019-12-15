Elinde muzla kendini duvara bantlayan Rize'nin yengesi nefesleri kesti!

ABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, "duvara bantlanmış muz" olarak da adlandırılan eserinin 120 bin dolara satılması üzerine belediyeler de bantla yapıştırma akımına ayak uydurmuştu.

YENGE DE MODAYA UYDU

Belediyelerin ardından şaşırtan bir performans da " Rize'nin yengesi" olarak bilinen, Çaykur Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'tan geldi.

YÜZLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medya mecrası Instagram'ı çok iyi kullanan Irina, kendini elinde bir muzla birlikte kendini duvara bantladı. 40 bin kişiyi aşkın takipçisi olan Irina'nın bu fotoğrafı çok kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Irina, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İtalyan sanatçı Mauriccio Cattelan duvara bir muzu bantla yapıştırdı. Bu çalışmayı 'Komedyen' olarak adlandırdı ve bu eseri Miami'deki uluslararası sanat sergisi Art Basel'de sergiledi. Cattelan'ın duvara bantlanmış muz eserini her biri 120.000 dolar vererek 2 kişi satın aldı. Peki ya benim sanat eserim? "Muzumun fiyatı nedir" ve bu sanat eserine nasıl bir isim verelim? Yorumla..."