28.06.2019 23:00
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Elinde sigarayla uyuya kalan kişi, çıkan yangında can verdi

Elinde sigarayla uyuya kalan kişi, çıkan yangında can verdi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde yalnız yaşayan ve alkollü olduğu öne sürülen Erdoğan Arslan (45), elinde sigarayla uyuyakaldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde yalnız yaşayan ve alkollü olduğu öne sürülen Erdoğan Arslan (45), elinde sigarayla uyuyakaldı. İzmaritin yatağı tutuşturmasıyla çıkan yangında  Arslan, alevlerin arasında kalarak can verdi.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Uzunpınar Mahallesi'nde çıktı. İşsiz olan ve yalnız yaşayan Erdoğan Arslan, iddiaya göre alkollüyken elinde sigarayla evinde uyuya kaldı. Bir süre sonra sigara izmaritinin yatağı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede odaya sararken, evden yükselen dumanı görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Uzunpınar itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, evdeki yangını kısa sürede söndürürken, yapılan ilk incelemede uyuyakalan Arslan'ın önce dumandan zehirlendiği ardından yanarak can verdiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Pamukkale , Denizli , Güncel

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