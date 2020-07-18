Elindeki profil elektrik hattına değen işçiler akıma kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binada montajını yaptıkları balkon demirlerinin elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılan 1 işçi öldü, 1'i ise ağır yaralandı.

Olay, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci kattaki dairenin balkonunda çalışan Yusuf Fersatefendioğlu (35), montaj için eline aldığı alüminyum profil, balkon önünden geçen elektrik hattına temas etti. Profilin temas etmesi sonucu akıma kapılan Fersatefendioğlu'nu gören Ali Özer adlı arkadaşı da yardım etmek isterken akıma kapıldı. İşçilerin durumu gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Fersatefendioğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Özer'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ