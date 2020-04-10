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Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın serbest bırakıldı

Kayseri'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven ve kapı girişlerine süren kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:30
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın serbest bırakıldı
Kayseri 'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven ve kapı girişlerine süren kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde dün yüzünde maske bulunan K.M. (37)elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı'nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarına bir sıvı sürerek uzaklaştı. Kadın ayrıca elinde bulunan pet şişedeki sıvıyı kapı girişlerine döktü. Sıvıyı fark eden bina görevlileri güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde şaşırarak, hemen polise haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri iki apartmanda inceleme yaptı ve alınan numuneler laboratuvara götürüldü.

Olayın bildirilmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından K.M.'yi oturduğu evinde yakalayarak gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen K.M., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Melikgazi, Kayseri, Gesi, 3. Sayfa
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