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Elindeki sopayla köpeği dövdü

Elindeki sopayla köpeği dövdüDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan ağaca zincirle bağlanan bir köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopayla dövüldü.

16.10.2019 18:45
Elindeki sopayla köpeği dövdü
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan ağaca zincirle bağlanan bir köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopayla dövüldü. O anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntülerken, başta hayvan severler olmak üzere vatandaşlar tepki gösterdi.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Hallaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bahçedeki ağaca zincirle bağlanan bir köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopayla dövüldü. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonunca görüntülendi. Görüntüde, saldırganın sopayla bağlı köpeğin başına ve göğsüne vurması, daha sonra hayvanın yanından uzaklaşması yer aldı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, başta hayvan severler olmak üzere vatandaşın tepkisini çekti. Polis, saldırganın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Elindeki sopayla köpeği dövdü

Merkezefendi, Güncel

Kaynak: DHA

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