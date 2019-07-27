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Elindeki sunroof camıyla otomobilleri parçaladı

ABD'de bir adam, elindeki sunroof camıyla otomobillerin ön camlarını parçaladı.

27.07.2019 15:19 Elindeki sunroof camıyla otomobilleri parçaladı
ABD'de bir adam, elindeki sunroof camıyla otomobillerin ön camlarını parçaladı. Adama müdahale etmek isteyen park görevlisi de adamın saldırısına uğradı.

Seattle şehrinin merkezinde meydana gelen olayda, Kanadalı olduğu belirtilen adam, bir otomobilden söktüğü sunroof camıyla bölgede bulunan araçların ön camlarını parçaladı.

Araçların kaputlarına da çıkan adam, çevredeki birçok araca maddi hasar verdi. Sonrasında, çevrede bulunan otopark görevlisi adama müdahale etmek istedi. Elindeki cam tavanla bu sefer görevliye saldıran adam, çevredeki diğer insanların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay yerine gelen polis, adamı gözaltına alırken; adamın uyuşturucu etkisi altında olduğu bildirildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Seattle, Dünya

Kaynak: DHA

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